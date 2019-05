"No es cierto que la gente pida militares": Alcalde de la Granja critica propuesta de la UDI contra el narcotráfico

El alcalde de La Granja, Felipe Delpin, criticó que en el documento denominado “Paz para nuestra poblaciones”, los diputados de la UDI, María José Hoffmann, Álvaro Carter, Osvaldo Urrutia, Cristhian Moreira y Juan Fuenzalida, propusieran como medida que las Fuerzas Armadas ingresen a las poblaciones para controlar el narcotráfico.

“Salir diciendo que el Ejército debe ingresar y controlar las poblaciones me parece una aberración. Militarizar las poblaciones y ciudades no corresponde. Hoy no estamos en ese escenario. Lo que he dicho en forma reiterada es que si hoy no tomamos el problema en forma seria y no buscamos soluciones, en 20 años más será incontrolable”, aseguró Delpin.

De esta manera, el alcalde de La Granja llamó a la UDI a sumar propuestas serias, en las que se incluyan mayores recursos para los municipios a fin de que se puedan hacer programas preventivos para niños y jóvenes.

“Yo les diría a los diputados UDI que no hablen tanto con Bolsonaro y que vayan a las poblaciones y conversen con la gente. No es cierto que la gente pida militares. Nunca los vecinos piden eso. Lo que quiere la gente es ver mayor presencia de Carabineros y la PDI, y al Estado hacerse cargo del problema”, enfatizó la autoridad comunal.

Finalmente, Delpin sostuvo que para frenar la delincuencia y el narcotráfico se requiere “una policía con más facultades y presencia en todos los barrios, que el Estado asuma su responsabilidad invirtiendo en el territorio con más infraestructura, más apoyo a los municipios para desarrollar programas culturales, sociales, deportivos, etc., a fin de prevenir y evitar que caigan en el consumo de drogas o narcotráfico”.

Agencia Uno