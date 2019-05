Boric y Jackson piden a Presidente Piñera poner urgencia a rebaja de dieta parlamentaria

Con miras a la Cuenta Pública presidencial que se realizará este sábado, los diputados del Frente Amplio, Gabriel Boric y Giorgio Jackson, pidieron al presidente Sebastián Piñera colocar urgencia al proyecto que busca rebajar la dieta parlamentaria.

La iniciativa lleva 5 años en el Congreso, sin pasar más allá del primer trámite constitucional. Esto, para el diputado (RD) Giorgio Jackson tiene que ver con que “no hay voluntad política. El Presidente dijo estar de acuerdo el año pasado con la rebaja de los sueldos de altas autoridades, incluidos los parlamentarios. Por eso le pedimos que el Gobierno le ponga urgencia, para que venga con el patrocinio del Gobierno”.

Con respecto a si está el respaldo en la Cámara, puesto que se necesitan 3/5 de los votos para ser aprobado, Jackson sostiene que “esta iniciativa, cuando la presentamos hace 5 años, tuvo un apoyo bastante minoritario, era más bien objeto de burlas. Pero poco a poco fue creciendo ese apoyo.

Partimos con 10 firmas, luego 76 personas votaron al menos a que esto se vote. Porque puede haber gente en contra, pero lo que es inaceptable, creo yo, es que nadie se atreva a votarlo. Si es que alguien cree que es justo los sueldos que ganamos como parlamentarios, y que no se deberían disminuir, que lo diga, que lo argumente, y que la ciudadanía no sepa”, aseguró al programa “Mano a mano” de 24 Horas.

Por último, el diputado por Santiago destacó que “mucha gente nos dice que sabíamos que no se iba a aprobar, pero nosotros decimos que no. Las cosas no se saben si se van a aprobar o rechazar hasta el momento en que se votan. Y eso es lo que queremos que se haga. Lo hemos insistido de múltiples maneras, y ahora esperamos que con una urgencia del Presidente, se pueda legislar”.

Cabe recordar que la iniciativa legal, busca, en concreto, disminuir la dieta parlamentaria -que hoy es equivalente a la de los ministros de Estado y asciende a 9.400.000 pesos brutos- a máximo 20 sueldos mínimos.