Cámara de Diputados aprobó imprescriptibilidad de delitos sexuales a menores

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores y lo despachó al Senado para su tercer trámite legislativo. El texto fue presentado por el diputado Gabriel Boric y a la sesión asistió el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

En concreto, la iniciativa, aprobada en general por 110 votos favorables, introduce un nuevo artículo en el Código Penal que indica que no prescribirá la acción respecto del secuestro o sustracción de un menor, así como la tortura, apremios ilegítimos o tratos crueles, inhumanos o degradantes con resultado de muerte, todos ellos con ocasión de un acto de violación, acceso carnal a un menor, estupro u otros delitos sexuales.

Asimismo, no serán prescriptibles los propios delitos de violación; acceso carnal a un menor de edad; introducción de objetos de cualquier índole para un acto sexual o el uso de animales; abuso sexual; y obligar a ver acciones de significación sexual, ver o escuchar pornografía o presenciar espectáculos de dicha índole.

También serán imprescriptibles los casos en que se participe en la elaboración de material pornográfico donde estén involucrados menores; facilitar la prostitución de menores; quien acepte realizar actos sexuales en un marco de prostitución infantil o adolescente; el tráfico de menores, en relación con la explotación sexual; y el robo con violencia, en cuanto a la violación, cuando al momento de la perpetración del hecho la víctima fuese menor de edad.

Se indica, además, que los citados delitos se considerarán de acción pública previa instancia particular y no podrá procederse de oficio sin que, a lo menos, el ofendido hubiese denunciado el hecho a la justicia, al Ministerio Público o a la policía, desde que el ofendido por el delito haya cumplido los 18 años de edad, si no se ha ejercido antes la acción penal.

En tanto, el oficialismo y el propio Gobierno, a través del ministro de Justicia, afirmaron que la retroactividad no es aplicable y que contraviene preceptos constitucionales y acuerdos internacionales.

