Alcalde de La Granja pide a Lavín 100.000 millones para que municipios combatan el narcotráfico

Los alcaldes de la Democracia Cristiana lanzaron este jueves una mesa de trabajo multisectorial para combatir la narcodelincuencia en algunas comunas y sus últimas expresiones como los “narcofunerales”, que han causado enorme inquietud en la población.

Según Felipe Delpin, vicepresidente de la DC y alcalde de la Granja, el problema es parte de la “desigualdad que se vive en este país, las diferencias entre los recursos que tiene entre un municipio y otro, la falta de infraestructura para que los niños y jóvenes utilicen el tiempo libre”.

En ese sentido, afirmó que “Las Condes tiene 250.000 millones de pesos, que es una vergüenza frente a 15.000 millones que tienen otros municipios, ahí decimos alcalde Lavín no haga caridad, hagamos solidaridad, y pásele 100.000 millones de pesos más al Fondo Común Municipal y que se distribuyan entre todos los municipios del país”.

“No me sirve un dron, no me sirve una bicicleta ni que me digan que me van a pasar monitores para deportes, no, necesito plata para implementar las políticas”, añadió.

La mesa de trabajo estará presidida Delpin e integrada por las alcaldesas Claudia Pizarro (La Pintana), Carolina Leitao (Peñalolén), Carmen Gloria Fernández (Quinta Normal) y los alcaldes Claudio Castro (Renca) y Nibaldo Meza (Peñaflor), además del concejal de Conchalí, Alejandro Vargas.

