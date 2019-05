Carabinera que agredió a fotógrafa sigue perteneciendo a la institución

La carabinera que el pasado martes agredió a una fotógrafa en medio de los incidentes producidos en el Instituto Nacional, sigue siendo parte de la institución y aún no es expulsada de Carabineros, como lo había informado ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Así lo relató el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien en un almuerzo de su bancada con el Presidente Sebastián Piñera planteó dicho tema y “lo respondió el ministro del Interior, y si bien internamente para Carabineros se dice ‘baja por suspensión’, la opinión pública entiende que fue separada de la institución y no es así”.

“Solamente ha sido suspendida mientras se hace una investigación de los hechos y hasta ahora, todo lo que indica esa investigación preliminar, es que tendría una sanción muy menor y no sería separada de la institución, podría seguir siendo carabinera, por tanto actuó dentro de los protocolos”, agregó el parlamentario.

En esa línea, el legislador oficialista recalcó que “lo que dice la investigación es preliminar todavía, habrá que esperarla, pero el ministro me pidió aclarar que no ha sido separada de la institución y no había sido dada de baja. A veces la terminología legal de la institución confunde a la opinión pública y nosotros mismos habíamos creído que había sido dada de baja antes de una investigación completa”.

“Me parece correcto que no se dé de baja a alguien sin investigar, primero, y luego que se investigue completamente no solo el instante de la grabación, sino que también el contexto. Carabineros está autorizado para ocupar la fuerza y esa fuerza tiene que ser del mismo nivel de la fuerza que le propinan los agresores”, sostuvo Alessandri.

Por último, el diputado indicó que “hay que revisar los videos de antes que eso ocurriera y obviamente si ella faltó a un protocolo, tendrá una sanción, pero lo que me parecía incorrecto era antes de investigar, decir ‘ha sido dada de baja’, porque era una pésima señal para Carbineros”.

“Obviamente no parece lógico que una persona de manos atadas sea golpeada, pero hay que al menos darle el beneficio de la duda y que la carabinera pueda explicar la situación completa, porque todos tenemos el beneficio de que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, concluyó Alessandri.

Cabe recordar que el ministro Chadwick había anunciado este miércoles que la carabinera había sido dada de baja, luego de que se difundiera por las redes sociales un video donde la uniformada aparece agrediendo a la fotógrafa Javiera Godoy mientras ella estaba detenida por otras dos funcionarias policiales.

