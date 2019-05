Diputados piden al gobierno la creación de la Defensoría de Víctimas

Diputados de distintos sectores políticos concurrieron este viernes al Palacio de La Moneda para pedirle al ministro del Interior, Andrés Chadwick, la creación de la Defensoría de Víctimas.

Tras la cita, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) señaló que “no hay más excusas. Lo han prometido todos los gobiernos anteriores, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera e incluso hasta el candidato Guillier, pero nadie hace el gesto necesario para crear la Defensoría de Víctimas”.

“Creemos que las víctimas que sufren delitos violentos tienen que tener abogados gratuitos proveído por el Estado, también ayuda psicológica cuando sufren la delincuenca”, añadió el parlamentario.

En esa línea, el legislador comentó que “no es posible que hayan defensores para los imputados solamente, pero para efectos de las víctimas que sufren delitos violentos se las tienen que arreglar solos”.

“Esto no puede seguir así y creemos en la necesidad de que el Presidente, ojalá lo anuncie el día de mañana en su cuenta pública, la creación de la Defensoría de Víctimas”, complementó el diputado oficialista.

En tanto, la diputada Maite Orsini (RD) afirmó que “cuando eres víctima de un delito y no tienes dinero para financiar un abogado querellante, el Estado no se hace cargo de esa responsabilidad y si no puedes pagarlo, no tienes abogado que te represente en un juicio”.

Por ello, los diputados solicitaron que se “cree un servicio integral, que preste tanto asesoría técnica jurídica como también apoyo psicológico y reparación integral del daño, que no solamente es jurídico y tiene que ver con la justicia, sino que muchas veces afecta otros ámbitos de la vida de las personas”.

En la reunión también participaron los diputados, Andrés Longton (RN), Marcelo Díaz (PS) y Jorge Alessandri (UDI), además de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

ATON.