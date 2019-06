Caso Catrillanca: Carabinero formalizado se siente "traicionado" por la institución

Carlos Alarcón es el carabinero formalizado por la muerte de Camilo Catrillanca y hoy en revista El Sábado de El Mercurio, cuenta parte de su vida y lo que ha pasado desde que ocurrió el crimen del comunero mapuche.

En conversación con el medio, además de relatar lo sucedido y contar cómo se sintió al dispararle a Camilo Catrillanca, dijo: “Pido perdón por haber participado de ese procedimiento, por haber causado dolor a esa familia”.

Hoy Alarcón se encuentra detenido, cumpliendo prisión preventiva en la 6a Comisaría de San Pedro de la Paz y es desde ahí donde se le realiza una entrevista humana de la Revista el Sábado, que intenta reconstruir lo ocurrido con él y su familia ese día.

Además de relatar paso a paso lo ocurrido con Catrillanca, asegura, “No digo que ese disparo haya sido mío… Pero sí asumo la responsabilidad de que yo le disparé al tractor”, sostiene asegurando que cuando vio al joven mapuche fallecido se le vino el mundo encima, incluso pensó “la puedo hacer cortita y me pongo el fusil debajo de mi boca y me disparo”, pero algo lo detuvo.

En la revista el Sábado, se indica que luego de avanzar y de encontrar los autos robados a las profesoras, Alarcón y sus compañeros fueron enviados a la comisaría de Pailahueque para entrevistarse con el asesor judicial de Carabineros, Cristian Inostroza a quien dice que le contaron todo.

Nos dijo: “Ya, muchachos. Tienen todo el apoyo, pero tienen que decir que fueron blanco de disparos, que nunca dispararon al tractor y que sus disparos fueron al suelo”. Yo le decía que no había sido así, pero de mi misma patrulla me decían: “Tranquilo, todo va a salir bien”. Me dijeron que era el más débil por querer asumir. En su momento me lo dijo el mayor Manuel Valdivieso, que estaba ahí. Yo le dije a mi mayor: “¿Sabe? Esto no está bien”.

Luego de un relato que es mucho más extenso y que puede revisar en la revista de El Mercurio, Alarcón agrega: “yo me siento traicionado por mi institución”.

“Ha habido noches en que no he podido dormir, cuestionándome por qué disparé, por qué hice esto, por qué él no paró. Él tenía que haber parado el vehículo, levantado las manos. Eso es lo que tendría que haber hecho”, indica.