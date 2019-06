"Esto no es Game of Thrones": Sharp critica el horario de la cuenta pública

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, volvió a cuestionar el horario en el que se realizó la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera, aludiendo a que dicha programación alteró el normal funcionamiento de la ciudad puerto.

En declaraciones a la cuenta de Facebook oficial de la Municipalidad de Valparaíso, Sharp indicó que “esto no es una serie de Netflix, esto no es Game Of Thrones. Esto es un acto democrático y que puede hacerse perfectamente en el día”.

“La mayoría de estos actos se hacen en el día, de manera que las ciudades se afecten lo menos posible en su funcionamiento”, añadió el edil de Valparaíso.

Cabe recordar que el Presidente Piñera solicitó realizar la cuenta pública en horario “prime”, lo que fue aceptado por el presidente del Senado, Jaime Quintana, quien fijó el acto republicano para las 20:30 horas, a diferencia de las ediciones anteriores donde se realizaba durante la mañana.

Por otro lado, la autoridad se refirió al anunció del mandatario sobre la creación de un tren que conecte Santiago con Valparaíso y manifestó que “lo único que esperamos es que si esto va a ir de verdad, que no se le siga mintiendo a Valparaíso y que no se le siga mintiendo a la gente”.

Aton Chile