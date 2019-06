Se declara preemergencia ambiental para este lunes 3 de junio

Debido a las malas condiciones de ventilación y siempre con la finalidad de cautelar la salud de nuestra población, el gobierno declaró de manera preventiva PREEMERGENCIA AMBIENTAL para este lunes 3 de junio de 2019 en la Región Metropolitana.

Durante la jornada de hoy, producto de las malas condiciones de ventilación anunciadas desde el día de ayer, las bajas temperaturas y la estabilidad atmosférica de la cuenca, se constató preemergencia por Material Particulado MP2,5 en las estaciones de Pudahuel y Cerro Navia, en tanto las 9 restantes estaciones se mantuvieron en los niveles de Bueno y Regular.

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile se mantendrá la mala ventilación en la cuenca de Santiago, hasta el próximo martes.

Se hace un especial llamado a la población a respetar la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera. Asimismo, se reforzará también la fiscalización de la paralización que pesa sobre aquellas fuentes industriales fijas individualizadas en el listado preparado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

Tales medidas se extienden a todas las comunas de la Región Metropolitana y podrán ser renovadas, según la evolución de la Calidad del Aire y de las condiciones de ventilación.

El detalle de las medidas aplicables es el siguiente:

MEDIDAS

1. RESTRICCIÓN VEHÍCULAR

a. Restricción para Autos Con Sello Verde:

Se mantiene la restricción permanente de 2 dígitos, al interior del Anillo Américo Vespucio, para aquéllos vehículos Con Sello Verde inscritos antes del 1° septiembre 2011. Rige entre las 07:30 y las 21 horas.

Lunes 03 de junio de 2019, no pueden circular los autos con patente terminada en:

4-5

b. Restricción para Autos Sin Sello Verde y Motos 2002:

Se mantiene la restricción permanente de transitar al interior del Anillo Américo Vespucio. Se aumenta la restricción a 6 dígitos fuera del Anillo (Provincia de Santiago más las comunas de Puente Alto y San Bernardo).

A los 4 dígitos del calendario permanente se suman 2 dígitos aleatorios.

Lunes 03 de junio de 2019 no pueden circular fuera del Anillo, entre las 07:30 y 21:00 horas, los autos y motos con patentes terminadas en:

6-7-8-9-0-1

c. Restricción Permanente para Motos 2010:

Se mantiene la restricción permanente de 2 dígitos al interior del Anillo Américo Vespucio, para motocicletas y similares, inscritas entre el año 2002 y el 1° de septiembre del año 2010. Rige entre las 07:30 y 21:00 horas.

4- 5

d. Restricción al Transporte de Carga Con Sello Verde:

Se restringe la circulación al Transporte de Carga Con Sello Verde al interior del Anillo Américo Vespucio, de 2 dígitos aleatorios, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

2-3

e. Restricción Permanente a vehículos de Transporte de Carga Sin Sello Verde:

Se aumenta a 6 dígitos la restricción de circular al Transporte de Carga Sin Sello

Verde al interior del Anillo Américo Vespucio. A los 4 dígitos del calendario permanente se suman 2 dígitos aleatorios, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

6-7-8-9-0-1

2. PARALIZACIÓN DE FUENTES FIJAS

Se ordena la paralización de las fuentes estacionarias que forman parte de un gran establecimiento industrial, cuyos titulares no acreditaron la medición de sus emisiones vigente.

La restricción rige por un período de 24 horas renovables, a partir de la medianoche de hoy.

Ver Listado de fuentes estacionarias que paralizan: seremi13.redsalud.gob.cl

3. QUEMAS AGRÍCOLAS

Prohibición de Quemas Agrícolas en toda la Región Metropolitana, entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre.

Para denuncias de Quemas Agrícolas: 130

4. CALEFACCIÓN RESIDENCIAL

No podrán funcionar los calefactores de uso residencial que utilicen combustibles sólidos, tales como leña, y otros derivados de la madera, incluidos los calefactores a pellets de madera, en toda la Región Metropolitana.

La fiscalización y sanción de esta medida, en caso de incumplimiento, corresponderá a la Seremi de Salud RM, conforme a sus atribuciones.

Para denuncias de uso de Calefactores a Leña llamar al 600 360 7777.

Carabineros y los municipios reforzarán las acciones fiscalizadoras de la autoridad sanitaria.

5. ACTIVIDADES FÍSICAS

El Ministerio de Educación sugiere en días de Preemergencia Ambiental no suspender las clases de Educación Física si no que se modifique la intensidad de sus clases, abordando aquellos objetivos de aprendizajes, que además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menor desplazamientos, como actividades de equilibrio y estabilidad, ejercicios de manipulación, movimientos corporales expresivos, etc., realizándolas bajo techo. Esta medida debe ampliarse a los recreos.

FISCALIZACIÓN

Se informa que Carabineros y los municipios reforzarán las acciones de fiscalización de la Autoridad Sanitaria y el Ministerio de Transportes en lo relativo al uso de Calefactores a leña y la Restricción Vehicular.

Para denuncias relacionadas con automovilistas que incumplen la restricción se habilitó el sitio Web de Control Ciudadano:

CALENDARIO RESTRICCIÓN VEHICULAR 2019

