Alcalde de Valparaíso acusó daños por $1000 millones de pesos por Cuenta Pública

Polémica sigue causando el horario en que este año se realizó la Cuenta Pública, en el Congreso Nacional. Esto, porque por primera vez se llevó a cabo en horario “prime”, lo que provocó, según el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, perjuicios a la ciudad por $1.000 millones.

La situación fue evaluada este lunes en una reunión que Sharp tuvo con distintas organizaciones de comerciantes de la comuna. En la cita, se llegó al acuerdo que se exigirá al Gobierno el pago de esta cifra, que incluye las pérdidas que tuvieron los comerciantes, la afectación del desarrollo local y el daño en el mobiliario público que las protestas dejaron en la ciudad.

Los comerciantes acusan que las calles estuvieron cerradas desde las 7 de la mañana del sábado, afectando el libre tránsito durante todo el día. “Según datos de la Cámara de Comercio y Turismo, la mayoría de las reservas del fin de semanas fueron canceladas, el terminal de buses estuvo cerrado durante 24 horas, cuando en años anteriores el cierre era temporal o transitorio”, explicó el alcalde Sharp.

Sobre el nuevo horario para realizar la Cuenta Pública de la Nación, Sharp manifestó su desacuerdo, asegurando que “la afectación al comercio local fue lo más grave y también al turismo, pero quiero hacer hincapié en que si el Presidente cree que por motivos de rating, es mucho más fácil hacer la cuenta en la noche, creo que está profundamente equivocado. Esto no es una serie de Netflix, no es Game of Thrones, no es una serie que tiene que desarrollarse en horario prime”, sostuvo.

Agencia Uno