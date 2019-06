Entablillaron a paciente con cartón y cinta adhesiva en Hospital El Pino

Un paciente denunció que en el Hospital El Pino de San Bernardo entablillaron su pierna con cartón y cinta adhesiva.

El hombre, llamado Jonathan Álvarez, llegó al recinto tras sufrir una fractura en un accidente en moto. “No tenían nada más para ponerme y me tuvieron todo el día con ese cartón”, afirmó.

¿Qué dice el Hospital El Pino?

En conversación con Teletrece, el subdirector del Hospital, doctor Mauricio Muñoz, detalló que “el error que cometimos es no haberla retirado después, pero no es un procedimiento habitual, no son los materiales que se usan para inmovilizar alguna extremidad”.

En cuanto, al por qué se uso cartón y cinta, Muñoz respondió que se están realizando las investigaciones pertinentes.