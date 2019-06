Presidente Piñera por plazo de descarbonización: "No podemos dejar el país a oscuras"

En el marco de su gira a la región del Biobío, el Presidente Sebastián Piñera comentó las críticas hacia el plazo para llevar a cabo el plan de descarbonización anunciado ayer por el Gobierno, que contempla el retiro total de centrales a carbón recién el año 2040.

“Hoy día tenemos 28 centrales eléctricas o termoeléctricas a carbón, algunas de ellas aquí en la Región del Biobío. En los próximos cinco años ocho de ellas van a salir, van a dejar de quemar carbón, van a ser reemplazadas por energías limpias y renovables, y durante las dos décadas que siguen vamos a lograr terminar con todas las centrales termoeléctricas a carbón de nuestro país”, comenzó diciendo el Mandatario.

Además, agregó que “hay algunos, he escuchado que dicen ¿por qué no lo hacemos antes? ¡Cómo quisiéramos hacerlo antes! Por supuesto que sí, pero no podemos sacar plantas generadoras de energía y dejar al país a oscuras”, sostuvo.

Según el Mandatario, “tenemos que asegurarnos que cuando sacamos una planta va a existir otra fuente de energía limpia, que va a proveer la energía eléctrica que las familias necesitan”.

Agencia Uno