Desbordes puso en duda incorporación de partido de Kast a Chile Vamos

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, no quiso referirse a la posible incorporación del Partido Republicano.

Esto, tras la habitual reunión de coordinación de los partidos que forman Chile Vamos donde decidió no pronunciarse sobre la colectividad presidida por José Antonio Kast.

El diputado señaló este viernes que antes “tiene que armar el partido, por lo tanto no me quiero poner en casos hipotéticos de si nos piden o no entrar”, según consigna Emol.

En la misma línea, agregó que “cuando pase eso, podremos opinar con tranquilidad, porque quizás no lo pida y vamos a estar hablando a favor o en contra innecesariamente”.

El timonel de RN recalcó que “aquí habemos cuatro partidos y estamos en un baile bien bonito. Nos llevamos muy bien y no sabemos si alguien más quiere venir a hablar con nosotros, no tenemos idea. Y mientras no nos saquen a bailar, yo no puedo decir si o no”.

Por otra parte, Desbordes descartó por el momento que algunas figuras de su partido se “fuguen” hacia la colectividad de Kast, sentenciando que “oficialmente, me han manifestado de que no hay ninguna intención de ir a Acción Republicana o Partido Republicano“.

Agencia Uno