Intendencia decreta una nueva Alerta Ambiental para este lunes en la Región Metropolitana

Con el objeto de resguardar la salud de la ciudadanía y dada las malas condiciones de ventilación que desde hace unos días se registran en la región Metropolitana, la Intendencia decretó para este lunes 10 de junio de 2019 una nueva Alerta Ambiental.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, este lunes se prevé alta presión débil en superficie y aproximación de vaguada en altura, condiciones de ventilación adversas que durarían hasta el miércoles en la tarde.

Se hace un fuerte llamado a la ciudadanía a no utilizar leña para calefaccionarse, a respetar la restricción vehicular y a preferir el transporte público.

Asimismo, reiteramos la prohibición en toda la Región Metropolitana de las Quemas Agrícolas.

Las autoridades competentes fiscalizarán el cumplimiento de las medidas que rigen para este lunes 10 de junio, las que se indican a continuación:

MEDIDAS

1. RESTRICCIÓN VEHÍCULAR

a. Restricción para Autos Con Sello Verde:

Se mantiene la restricción de 2 dígitos, al interior del Anillo Américo Vespucio, para aquéllos vehículos Con Sello Verde inscritos antes del 1° septiembre 2011.Rige entre las 07:30 y las 21 horas.

Este 10 junio de 2019, no pueden circular los autos con patentes terminadas en: 4 y 5

b. Restricción para Autos Sin Sello Verde y Motos 2002:

Se mantiene la restricción permanentede circular dentro del anillo de Américo Vespucio, y de 4 dígitos para circular en la Provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Rige entre las 07:30 y 21:00 horas.

Mañana 10 junio de 2019 no pueden circular fuera del Anillo, entre las 07:30 y 21:00 horas, los autos y motos con patentes terminadas en:

8-9-0-1-

c. Restricción para Motos 2010:

Se mantiene la restricción permanentede 2 dígitos al interior del Anillo Américo Vespucio, para motocicletas y similares, inscritas entre el año 2002 y el 1° de septiembre del año 2010. Rige entre las 07:30 y 21:00 horas.

4 y 5

Mañana 10 junio de 2019 no pueden circular las motocicletas con patentes terminadas en:

d. Restricción al Transporte de Carga Con Sello Verde.

No hay restricción para el Transporte de Carga con Sello Verde.

e. Restricción a Vehículos de Transporte de Carga Sin Sello Verde:

Se mantiene la restricción de 4 dígitospara la circulación del Transporte de Carga al interior del Anillo Américo Vespucio, entre 10:00 y 18:00 horas.

8-9-0-1

Mañana 10 junio de 2019 no pueden circular los vehículos con patentes terminadas en:

2. QUEMAS AGRÍCOLAS

Prohibición de Quemas Agrícolas en toda la Región Metropolitana, entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre.

Para denuncias de Quemas Agrícolas: 130

3. CALEFACCIÓN RESIDENCIAL

No podrán funcionar los calefactores de uso residencial que utilicen combustibles sólidos, tales como leña, y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellets de madera, en toda la Región Metropolitana.

La fiscalización y sanción de esta medida, en caso de incumplimiento, corresponderá a la Seremi de Salud RM, conforme a sus atribuciones.

Para denuncias de uso de Calefactores a Leña llamar al 600 360 7777.

Carabineros y los municipios reforzarán las acciones fiscalizadoras de la autoridad sanitaria.

4. ACTIVIDADES FÍSICAS

El Ministerio de Educación sugiere que en los días de Alerta Ambiental, las clases de Educación Física no se suspendan, si no que se modifique la intensidad de sus actividades, abordando aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos más específicos que no requieran un mayor consumo de oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo. Esta medida debe ampliarse a los recreos.

FISCALIZACIÓN

Se informa que Carabineros y los municipios reforzarán las acciones de fiscalización de la Autoridad Sanitaria y el Ministerio de Transportes en lo relativo al uso de Calefactores a leña y la Restricción Vehicular.

Para denuncias relacionadas con automovilistas que incumplen la restricción se habilitó el sitio Web de Control Ciudadano:

CALENDARIO RESTRICCIÓN VEHICULAR 2019

