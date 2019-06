Joven que protagonizó video sexual con carabinero denuncia amenazas

El video sexual que protagonizó Carla Becerra (21) junto a su novio carabinero, mientras estaba de servicio en el Hospital de La Serena, terminó viralizándose y resultó con la identificación del uniformado, que fue expulsado de la institución.

Además, la joven denunció ante la Policía de Investigaciones (PDI) que comenzó a recibir amenazas, asegurando que provienen de otros carabineros.

“Yo al ser novia de él, pensé que quizás era buena idea grabarme o crear contenido con un carabinero. Nunca tuve la intención de perjudicarlo. Corté partes donde él contestaba la radio, todo, para que no pasara todo esto”, relató Becerra en 24 Horas.

La joven, que vende fotos y videos eróticos a través de redes sociales, cree que sus datos personales se filtraron desde la misma institución, ya que -como muestra una captura de pantalla- el usuario del sistema lo delató.

“Independiente a lo que yo me dedique, no tienen por qué exponerme de ese modo porque yo no estoy cometiendo ningún delito. Sobretodo que un cabo primero haya hecho eso, porque debería protegerme“, dijo.

“Yo no soy escort, yo vendo fotografías y contenido explícito, pero no me junto para nadie y tampoco recibo nada a cambio”, aclaró.

Según la misma publicación, Carabineros abrió una investigación para establecer responsabilidades de la filtración de los datos de la mujer y la Brigada del Cibercrimen de la PDI indaga la denuncia.