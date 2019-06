Designan a Mario Farren como nuevo asesor presidencial en Ciberseguridad

El Presidente Sebastián Piñera nombró a Mario Farren como el nuevo asesor presidencial en Ciberseguridad, en reemplazo de Jorge Atton, quien dejó el cargo en noviembre del año pasado.

La Moneda informó que Farren “tendrá la tarea de coordinar con los sectores público y privado las acciones y políticas públicas destinadas a abordar las materias vinculadas a la Ciberseguridad”.

El ex Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Master of Finance de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago.

Cabe recordar que el puesto de asesor presidencial en Ciberseguridad quedó vacante en noviembre pasado, luego de que Jorge Atton fuese nombrado intendente de la Región de La Araucanía, tras la crisis en la zona por el homicidio de Camilo Catrillanca.