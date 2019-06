Día Mundial del Donante de Sangre: 4 mitos y verdades

Este 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Este evento se celebra para dar agradecer a los voluntarios no remunerados que permite salvar vidas, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como una forma de concienciar e informar, la jefa de la Unidad de Urgencias APS del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Isabel Varas, presentó los 4 mitos y verdades sobre donar sangre:

Mitos

Me voy a enfermar si dono sangre

Al contrario donar sangre favorece la producción de nuevas células. Además, el volumen es una cantidad segura y bien tolerada para el organismo.

Para resguardar la salud de quien dona es necesario cumplir algunos requisitos mínimos que por lo general es tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos acorde a la talla, haber comido y descansado bien en las últimas horas.

También, por seguridad se aconseja no realizar trabajos pesados con el brazo del que se extrajo la donación, para evitar moretones y/o malestar.

Si dono sangre voy a engordar

Falso, la donación de sangre no supone ningún aumento o disminución en el peso, ya que sólo es perdida de volumen, este último corresponde a una cantidad segura para quien lo hace, y como tal se recupera en unas horas, es importante beber líquido y alimentarse de manera sana.

Si dono puedo contraer algún virus

Absolutamente falso, todo el material para la recolección de sangre es estéril y de un único uso.

No puedo ser donante porque me hice un tatuaje y/o tengo piercings

Falso, lo recomendable es esperar aproximadamente 8 meses, ya que si las condiciones higiénicas en que este se realizó fueron riesgosas, al analizar la sangre puede ser detectada alguna alteración en esta.

Verdades

No importa si fumo, sólo me van a sacar sangre

El cigarro aporta una cantidad de toxinas a la sangre, por lo tanto para donar sangre es aconsejable evitar fumar al menos durante las 6 horas previas. Además, así se prevé una situación de mareo.

Tomar alcohol no afecta la donación de sangre

Una vez ingerido el alcohol, éste queda circulando en la sangre hasta que se complete su metabolismo, por lo tanto el donante no debe haber bebido en las últimas 12 horas y debe esperar al menos 6 para beber alcohol otra vez.

Si voy a donar me harán el examen del VIH

Cierto, toda la sangre donada es analizada rigurosamente, independiente de ello no es la finalidad acudir a donar para realizarse algún examen, para ello existen otras alternativas.

Si tuve hepatitis igual puedo donar

Si tuvo hepatitis en la niñez lo más probable es que haya sido hepatitis A, la cual no interfiere en la donación, NO así las hepatitis por virus B o C, las cuales sí son transmitidas a quien reciba sangre infectada.