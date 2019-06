Ejército no se rinde y sigue buscando a profesor desaparecido a pesar de la nieve

Dos Patrullas de Auxilio y Rescate del Ejército siguen trabajando intensamente en la búsqueda del profesor Eduardo Von Bennewitz, quien la tarde del 25 de mayo ingresó al Parque Conguillío en La Araucanía.

Pese a las dificultades climáticas y como se indicó desde la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, la familia del académico, pidió a las autoridades perseverar en la búsqueda hasta hallar pistas del académico.

Desde que se reportó la desaparición del docente, patrullas del GOPE, el Ejército, Conaf, y Socorro Andino, junto al apoyo logístico del municipio de Curacautín, estudiantes, académicos, se han desplegado por los extensos territorios de la reserva nacional, sin tener aún resultados positivos en la búsqueda.

Han participado además, perros de rescate, familiares y amigos y se contrató servicio de avión para obtener imágenes del sector, actividad que se pudo realizar antes de la mayor caída de nieve, servicio que financió la Universidad Austral. Las imágenes están siendo analizadas por equipos técnicos de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Centro de Modelamiento Matemático de la U. de Chile, por la Fach y equipos de amigos.

En la comunidad educativa de la Universidad Austral, así como en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, se sigue con atención los trabajos de rastreo de este profesor y ex alumno con la esperanza de poder encontrarlo. Sus compañeros de promoción se han organizado, tanto en el sur como en la Facultad, para continuar la búsqueda utilizando la tecnología disponible.

En Santiago, el Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, profesor Roberto Neira, informó de esta situación al Consejo de Facultad y a nivel de la Universidad de Chile, al Consejo Universitario, con el propósito de poder brindar el apoyo necesario para la búsqueda del ex alumno Eduardo Von Bennewitz.

Según lo informado por la profesora Karen Sagredo, quien ha estado muy atenta y apoyando activamente las acciones, para el apoyo en su búsqueda se han organizado ex compañeros de promoción de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la U. de Chile, donde estudió y se graduó, además trabajó por 2 años luego de su doctorado; ex compañeros de Colegio Alemán de Santiago; ex alumnos y académicos de la U. Católica de Maule, donde fue docente por 12 años; colegas y amigos de la Universidad Austral

Información por parte de la familia de los últimos 3 días:

En reunión en Temuco con el Intendente se logró coordinar apoyo para integrar más contingente especializado y apoyo aéreo de Fach para acometer fase de rebúsqueda en ruta de acceso al Llaima. Similar colaboración se obtuvo de la Fiscalía Local de Curacautín. La próxima ventana está prevista por 4 días a contar del fin de semana. En paralelo, equipo Gope revisó puntos resultado del análisis privado de las imágenes, sin resultados positivos. El análisis e interpretación en proceso de la Fach,de imágenes privadas e institucionales, aún no arroja resultados. En Intendencia se acordaron bases para un comunicado de Prensa.

Se extendieron atribuciones ONEMI para requerir apoyo de las instituciones a fin de agrupar fuerzas de montaña y soporte de helicópteros para iniciar segunda fase de rebusqueda en la ruta tentativa seguida por Eduardo para hacer cumbre. Pronóstico fluctuante fija el inicio para jueves – viernes de esta semana. Avión Twin Otter de Fach efectuó vuelos a menor altura a fin de recabar imágenes con cámara DMC y lóbulo de procesamiento. Fach prosigue análisis de fotografías, descartando preliminarmente algunos hallazgos de grupos voluntarios de análisis. Mañana Gope prosigue búsqueda con marchas sobre hielo.

Ayer se atacaron por equipo Gope de Montaña puntos resultado del análisis de voluntarios respecto de imágenes fotográficas, sin resultados ( falsos positivos).