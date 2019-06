Compin: La situación es "escandalosa y discriminatoria" dijo presidente de la Comisión de Salud

La situación que afecta a miles de pacientes que esperan por el pago de sus licencias, se ha vuelvo cada vez más compleja, sobre todo para quienes no tienen el respaldo, para enfrentar a veces meses sin su sueldo.

Sin embargo, este viernes se vivió el momento más difícil, cuando un hombre, desesperado por su situación y la falta de respuestas, decidió autoinferirse heridas en sus brazos al interior de una oficina de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), alegando por la demora en los pagos de sus licencias médicas.

Pero esta no fue la primera manifestación, debido a que días antes, otro hombre había activado un extintor, que incluso provocó daños a un menor de un año. Ante esto, Emol conversó con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rabindranath Quinteros (PS) quien señaló que “los funcionarios de la Compin están sometidos a una tarea bastante ingrata. Son miles las licencias que se presentan diariamente y desgraciadamente entre ellas también hay unas cuantas que son fraudulentas”. Dicho eso, continuó, “no obstante, comparto el malestar de quienes presentan licencias legítimas y sufren demoras en su tramitación y pago, mientras no se modernice el sistema, vamos a seguir teniendo demoras que irritan a los usuarios”. “Comparto el malestar de quienes presentan licencias legítimas y sufren demoras en su tramitación y pago, mientras no se modernice el sistema, vamos a seguir teniendo demoras que irritan a los usuarios”.

En tanto, el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ricardo Celis (PPD), expuso también a Emol, que “he sostenido una reunión con los dirigentes de la Compin de la Región Metropolitana y ellos me han señalado que han sido víctimas de la ineficiencia del sistema, dado el grave retraso que hay en los pagos de licencias excediendo todo límite legal que de por sí es excesivo. Además Fonasa -que es quien paga- también retrasa los pagos que por derecho le corresponden a los trabajadores”. “Esta situación se ha tornado escandalosa y discriminatoria. Propondré al ministro Mañalich avanzar no solo en ajustes administrativos, sino en una reforma importante al modelo”, aseguró.