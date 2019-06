Fondo Solidario acarrea deuda universitaria cercana a 1900 millones de dólares

Tras la Operación Renta, Tesorería informó que 230 mil personas aún son deudores del crédito estudiantil, luego que 67.294 personas no recibieran un sólo peso de su devolución de impuestos por tener deudas impagas con el Fondo Solidario del Crédito Universitario.

La retención de estos fondos permitió recaudar $16 mil 800 millones, según la Tesorería General de la República. Sin embargo, aún después de esto, el ex crédito fiscal tiene 230 mil deudores por $1,3 billones (unos 1.900 millones de dólares). Un monto que supera al que fue destinado la gratuidad para el 2019.

Uno de los factores de la abultada deuda estudiantil sería la dificultad de la universidades para actuar como cobradoras.

Según explicó Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores a El Mercurio, varios acuden a empresas de cobranza. “Los planteles siempre han considerado que no es su tarea tener que llevar a cabo estas gestiones”.

Por su parte Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior comentó al matutino que “cada una de las universidades cuenta con un administrador general que gestiona los recursos asociados al fondo”. Agregó que “parte de las responsabilidades que le encomienda el marco jurídico es la recuperación de los montos entregados en préstamo a los estudiantes”.

Otro de los factores que podría estar incidiendo en el no pago de las deudas es la gratuidad sostiene Andrés Bernasconi, director del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional, ya que muchos deudores piensan que podría haber un “perdonazo”. “Y si va a haber, no me conviene pagar”, concluyó.