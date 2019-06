Le llueve sobre mojado: Las críticas de los meteorólogos a la Intendenta Rubilar tras polémicos dichos

Esta semana la intendenta Karla Rubilar se mostró molesta por las incertezas de los pronósticos del tiempo. Ya que esto permite o no la activación del Código Azul, iniciativa que permite ir en asistencia de las personas en situación de calle.

“Si no sabemos el pronóstico de Meteorología que va a llover con menos de 5 grados, o que va haber grados bajo cero, legalmente no podemos activar el Código Azul, necesitamos mayores certezas”, dijo.

Agregando que “llevamos días con un pronóstico en materia de lluvia que no ha sido acorde a lo informado”.

Frente a estas declaraciones la reacción del Colegio de Meteorólogos de Chile no se hizo esperar, considerando como “desafortunados” sus comentarios.

“Las palabras emitidas hacen mención a un error en los montos estimados de las precipitaciones que afectaron el día jueves 13 de junio del presente, indicando en reiteradas ocasiones y medios que el error fue cercano al 300% en la Región Metropolitana, sin embargo, estos valores señalados por la Sra Intendenta se encuentran en el rango normal para la ciudad”.

Agregan que la intendenta “sesga la información aludiendo a un dato puntual como lo es la comuna de Melipilla, que si bien pertenece a la Región Metropolitana esta afectada por condiciones costeras”.

Por su parte Patricio Urra Leiva, presidente del Colegio de Meteorólogos de Chile, señaló que “Al criticar los pronósticos, la intendenta hace mención al trabajo realizado por profesionales en meteorología, quienes se han sentido pasados a llevar ante sus comentarios, por una persona que desconoce la labor y la metodología en el análisis”, subrayó.

Declaró además que las situaciones meteorológicas que han afectado a una parte del país han sido catalogadas como eventos pocos ocurrentes, y que requieren de mayor tecnología para poder cumplir con los requerimientos de las autoridades.

Adicionalmente el Colegio de Meteorólogos subrayó que es de conocimiento público, que la ciudad de Santiago, no se encuentra preparada para eventos de precipitaciones, ya que no es primera vez que ocurren las inundaciones de diversos sectores de la capital, por tanto no existe la infraestructura adecuada en la ciudad para percibir un fenómeno de características normales en la ciudad, de este modo la Sra. Intendenta culpa a los profesionales de Meteorología por un pronostico “poco prolijo” frente a una ciudad con poca capacidad en enfrentar este tipo de fenómeno normales a la época del año.