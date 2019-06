Caso Frei: Ministro Carroza resolverá si procesa por destrucción de material

Luego de una solicitud realizada por el abogado Luciano Fouillioux, querellante de la DC por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei, el ministro Mario Carroza deberá resolver si dicta procesamiento por destrucción de material.

Se trata de la incineración de los microfilms de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), que contenían información sobre operaciones secretas que podrían estar vinculas a delitos de Derechos Humanos. La destrucción de estos documentos se realizó entre los años 2000 y 2001.

Según el abogado Fouillioux, estos hechos tienen injerencia en la causa de Frei Montalva, puesto que “la destrucción de antecedentes de inteligencia e información en poder de la DINE, y antes de la CNI, fue para el periodo histórico de los años 1980 a 1982, que coincide plenamente con el periodo de los mayores hostigamientos y muerte del expresidente”, dijo a El Mercurio.

Esta petición es en contra de Eduardo Jara Hallad, ex director de la Dirección de Inteligencia (DINE); Mercedes Rojas, ex jefa del archivo mayor DINE; y Patricio Chacón, ex Jefe del Estado Mayor del Ejército.

Según informa El Mercurio, Jara Hallad declaró que recibió de parte del ex Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, “instrucción verbal y escrita para incinerar documentación en poder DINE correspondiente a los años 1980, 1981 y 1982, cuestión que así efectuó por medio de diverso personal”.

Por último, en los próximos días otros querellantes del Caso Frei se sumarán a esta petición de Fouillioux.