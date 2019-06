Presidente Piñera respalda a Cubillos: "Fue cobardemente agredida por una profesora en el cementerio"

Durante la tarde de este domingo se difundió un registro donde la ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue increpada por una profesora mientras visitaba el Cementerio General de Santiago.

“Miren con quién me encuentro en el cementerio, quien nos ha anulado todo este tiempo, quien no le importa la educación pública, quien no pone siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados”, fueron las palabras de la docente Inés Tapia.

Tras lo sucedido, la misma titular de Educación escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Fui sola hoy al Cementerio General y fue triste encontrarme con profesores que no fueron capaces de respetar ni siquiera un lugar de recogimiento y silencio”, sentenció.

Sumado a esto, el Presidente Sebastián Piñera le dio su profundo apoyo y respaldo a través de la misma red social: