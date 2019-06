Realizan operativo de limpieza de rayados en Plaza Italia y llaman a denunciar

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, encabezaron un operativo de limpieza de rayados en el monumento Genio de la Libertad, en Plaza Italia, en el marco de la campaña “Cero Rayados”.

“Si bien las autoridades están llamadas a mantener los lugares públicos impecables, aquí tiene que haber un compromiso de la ciudadanía. Esto tiene que importarnos a todos. No nos podemos acostumbrar a que existan rayados. Hay que hacer un cambio de switch. Lo que es de todos no significa que no sea de nadie, es de cada uno de nosotros y es responsabilidad de cada uno de nosotros”, sostuvo el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.

Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, manifestó que “este es un monumento precioso, que fue donado por el gobierno italiano, y miren lo horrible que está. Queremos hacer un trato con el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, y con toda la ciudadanía, para que la gente denuncie cuando vea a alguien rayando. Le saca una foto, denuncia, y nosotros llegamos rápido, de manera de poder empezar a sancionar esto”, dijo.

Desde el ministerio indicaron que la campaña “Cero Rayados” no sólo busca crear conciencia sobre el problema de los rayados, sino que también es un llamado a denunciar a través de un banner en el sitio web bienesnacionales.cl y a través de la aplicación Sosafe.

Los invito a sumarse a la campaña del @MinisterioBBNN #CeroRayados. Nosotros en @Muni_provi trabajaremos en la restauración de monumentos, ya hemos hermoseado la Plaza Baquedano, pero también necesitamos del cuidado y respeto de todos. pic.twitter.com/aAAjr9AkAX — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) June 23, 2019

Agencia Uno.