Colegio de Profesores reconoce que cementerio no fue el lugar adecuado para encarar a ministra Cubillos

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, denunció amenazas de muerte en contra de la docente Inés Tapia, quien encaró durante este domingo a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en el Cementerio General.

Tras entregar una carta en la oficina de partes de La Moneda, repudiando los ataques que han sufrido profesores y alumnos en medio de las movilizaciones, Aguilar señaló que Tapia “ha recibido una violentísima reacción en las redes sociales, ha sido amenazada de muerte, ha sido violentamente tratada, ha sido una cosa absolutamente desproporcionada y esto refleja lo que puede llegar a producirse cuando no hay disposición de diálogo”

“Pero yo me quedo con los dichos de la profesora, que no fue en el lugar adecuado en el que se realizó, eso si se hubiera realizado a la salida del ministerio o en otra instancia habría sido absolutamente válido, porque le está expresando el sentir de los profesores. Pero haberlo realizado en ese lugar no fue lo más adecuado y así lo ha reconocido la propia profesora“, añadió Aguilar.

“Nosotros queremos centrarnos en el foco. El foco es que hay un petitorio que no está bien resuelto por parte del Ministerio de Educación y eso queremos sentarnos a negociar para que, lo más pronto posible, se termine este paro nacional indefinido que hoy día tiene a un millón de niños y jóvenes sin clases y 80 mil profesores en paro“, concluyó Mario Aguilar.

Aton Chile