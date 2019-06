Niño de 9 años se convierte en la víctima 26 por causa de la influenza

Un niño de 9 años falleció el pasado viernes en Santiago, producto de la influenza tipo B, convirtiéndose en la víctima número 26 a nivel nacional por esta enfermedad.

Según informó Ahora Noticias, el pasado martes 18 de junio el menor presentó fiebre, pero recién fue diagnosticado el jueves 20 en una clínica. Posteriormente, fue trasladado hasta el Hospital de Carabineros, en donde finalmente murió.

La tía del niño, Paola Fouere, señaló que su sobrino “no se había vacunado, no estaba en el grupo de riesgo. Ellos la quisieron comprar y no hay vacuna, ni en las clínicas más arriba la tenían. Entonces no estaba vacunado”.

Situación similar a la del menor vive una mujer de 42 años que habría intentado vacunarse en la Región de Coquimbo, sin poder lograrlo, por no estar en el grupo de riesgo.

Esta persona debió ser trasladada desde La Serena hasta la Clínica Las Condes, debido a una falla respiratoria provocada por el virus. Se mantiene estable dentro de su gravedad.

Agencia Uno