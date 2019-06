Sociedad de Escultores pide suspender Museo de Cera de Las Condes por ser "kitsch" y "vulgar"

View this post on Instagram

CARTA ABIERTA Alcalde Joaquín Lavín Infante Con el respeto que nos merece su persona y su trayectoria, nos hemos permitido en nuestra condición de Escultores y ciudadanos preocupados de nuestro Patrimonio, dar a conocer nuestra visión respecto de la intención de inaugurar próximamente un "Museo de Cera" en el interior del Centro Artesanal de Los Dominicos. Con espanto nos hemos informado a través de la prensa, de este museo que el municipio de las Condes, pretende inaugurar en un inmueble patrimonial, en el interior del Centro Artesanal Los Dominicos, y que data del siglo XVIII; aquí lo kitsch y la vulgaridad en su expresión más bizarra, expondrá al visitante, en su mayoría extranjeros, a muñecos de cera representando un variado desfile de personajes que van desde Bernardo O´Higgins, Chino Ríos, Alexis Sánchez, Julio Martínez, Cecilia Bolocco, Coco Legrand, Carol Dance, Kramer, y a otros personajes de la farándula nacional. Si bien es cierto, no dudamos de la intención de potenciar el atractivo turístico del lugar, creemos que el haber invertido cientos de millones de pesos en un Museo de Cera, mala copia de museos similares que existen en muchas ciudades del mundo, es un error, y la intención de querer inaugurarlo en el interior del Centro Artesanal Los Dominicos, agrava más la situación, al ser una decisión que no considera el circuito de construcciones patrimoniales, declaradas Monumentos Históricos, mediante decreto número 1296, del año 1983. Conviene consignar que solo basta hurgar en diversas plataformas de comercio digital, para encontrar ofertas en China, ofreciendo reproducir en cera, desde Marilyn Monroe, Barack Obama, Michael Jackson y cualquier personaje o familiar deseado, por precios que van desde los $1.200 a $4.500 dólares dependiendo de la calidad deseada por el cliente. Sería interesante saber a quién y cuánto pago el municipio por cada uno de estos muñecos.