Aguilar sobre influencia de Gajardo en votaciones: "No me parece que esos 17 mil profesores sean seguidores de él"

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, abordó sus diferencias con el segundo vicepresidente del gremio, Jaime Gajardo (PC), tras la votación que ratificó la continuidad del paro.

En la madrugada de este jueves se conocieron los resultados definitivos, que arrojaron que de los 36.317 participantes, 17.985 (50,36%) rechazaron la propuesta, mientras que 17.730 (49,64%) la aceptaron. También se registraron 400 votos en blanco y 202 nulos.

En entrevista con Ahora Noticias, Aguilar le respondió a Gajardo, quien tras la votación señaló que era un resultado predecible y que la propuesta del Mineduc era mala. Al respecto, Aguilar dijo que “no sé qué tan previsible era la votación, de momento que salió por una diferencia que prácticamente es un empate”.

Añadió que “yo nunca dije que la propuesta era satisfactoria, esas palabras no las vas a encontrar en ninguna de mis declaraciones. Lo que yo dije es que, no siendo una propuesta satisfactoria, me parecía que era el momento de un repliegue y usé esa apalabra, porque estábamos entrando a una fase donde podíamos llegar a un desgaste”.

Sobre su llamado a aceptar la oferta del Gobierno, Aguilar sostuvo que “yo en ese sentido emití una opinión arriesgada si se quiere, porque es más fácil tomar palco y es más fácil ser general después de la guerra, pero a mí me pareció necesario dar mi opinión”.

Agregó que “un número importante, prácticamente casi la misma cantidad que rechazó, le pareció razonable lo que yo estaba planteando, a otro número no, por distintas razones, pero no creo que por las que da el vicepresidente, no me parece que esos 17 mil profesores sean seguidores de él (Jaime Gajardo)”.

“Efectivamente afecta, es una de las complejidades, pero este movimiento ha tenido tantas complejidades, tantos factores en contra, es una lucha tan desigual. Es una adversidad más, el problema interno que pueda surgir con algún tipo de divisionismo, yo no dramatizaría aquello“, concluyó.

Aton Chile