Aróstica niega "pactos con el Ejéricto" luego de paralizar causa contra Oviedo

El presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, negó tener cualquier tipo de “pacto” con el Ejército y defendió la decisión de paralizar la causa contra del ex comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo por malversación de caudales públicos, que lleva la ministra Romy Rutherford.

Más de un cuestionamiento ha recibido por estos días el Tribunal Constitucional (TC) e Iván Aróstica -quien fue el voto dirimente-, luego de que la semana pasada, en una votación dividida, la primera sala del Tribunal determinó que la resolución de enero pasado que había tomado respecto a la paralización total de la causa en contra de Oviedo, detiene la causa completa que se sigue contra el militar en retiro. Incluso se llegó a plantear un presunto “pacto de impunidad” a favor del Ejército.

“Insólito”, rechazó tajantemente Aróstica. “Hemos llegado a niveles que me parecen totalmente extraños. Yo no tengo ningún pacto con el Ejército”, fustigó, en entrevista con La Tercera.

Bajo en ese contexto, contó que “me han sacado en cara que fui fiscal de la Caja de la Defensa (Capredena) en 1996, lo que en realidad era un organismo civil, no del Ejército. Y además no salí bien de esa repartición, me echaron; así alguien podría decir también que yo tengo animadversión contra la institución”, ante lo cual, insistió, que “soy muy claro en decir que no hay ningún pacto”.

“A un juez no tiene que preguntarle por sus opiniones personales. Si un magistrado no tuviera opiniones personales, no sería persona. Los ministros que suscribimos la suspensión no estamos incurriendo en nada incorrecto, hemos sido consecuentes con todos nuestros fallos, independientemente de que el involucrado sea Pedro, Juan y Diego”, argumentó.

Sin embargo, subrayó no tener “dudas de que la ministra se ha ajustado rigurosamente a la ley”, toda vez que “estamos súper claros en el problema (…) la ley dice que el sumario es secreto; nosotros vemos si esa ley es constitucional o no, y no solo en el caso de Oviedo (…) ahora esa ley tiene que pasar por el cedazo de la Constitución. El TC debe verlo con calma, lo que no significa una demora, sino verlo con la suficiente prudencia”.

Aton Chile