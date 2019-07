Diputada DC le pide al Gobierno "humanidad" por venezolanos en Tacna

La presidenta de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Joanna Pérez (DC) emplazó al gobierno a tener “un poco de humanidad” tras el caso de la migrante venezolana que perdió a su hijo fuera de consulado chileno en Tacna, Perú.

“Es realmente lamentable lo que ha ocurrido; se lo dijimos al cónsul, no hubo apoyo y por eso, llamo al Gobierno a que tenga un poco de humanidad y que piense en esta crisis humanitaria. Las personas que están allí no son números, esperan que Chile al menos les tienda la mano y que aplique la ley de refugiados y que vea la visa de reunificación familiar“, indicó la parlamentaria.

Agregó que “sabemos que el tema es complejo, que no es fácil, que aún no tenemos la nueva ley, pero tampoco se puede pretender invisibilizar este drama; los derechos humanos se defienden siempre, sin doble estándar; busquemos soluciones urgentes”.

Por lo mismo llamó al Presidente Piñera a cumplir con Ley de Refugiados, especialmente con madres y niños”, resaltó.

Pérez agregó que de acuerdo a la Ley 20.430, promulgada el 8 de abril de 2010, “tendrán derecho a que se les reconozca la condición de refugiado los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país. (Artículo 2 n°2) “

Según la parlamentaria, uno de los principios que rige esta ley, es el de no devolución y prohibición de rechazo en frontera, de acuerdo al cual ” (Artículo 4°.- No Devolución.) No procederá la expulsión o cualquier medida que tenga por efecto la devolución, incluyendo la prohibición de ingreso en frontera, de un solicitante de la condición de refugiado o refugiado al país donde su vida o libertad personal peligren.”

Durante esta jornada, Cancillería emitió un comunicado donde lamentaron la situación, explicando que “en este caso específico, es necesario precisar que no es posible para el país brindar asistencia médica a ciudadanos de otra nacionalidad ubicados en un territorio extranjero”.