Colegio de Profesores: La "pillería" de Cubillos es poner esto como un conflicto entre dos

El Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar visitó este domingo Estado Nacional donde se refirió al paro nacional de profesores, que este lunes inicia su séptima semana de movilización luego de rechazar la última propuesta del Ministerio de Educación, aún cuando el líder del gremio había manifestado que en su opinión lo mejor era replegarse.

En el espacio el presidente del magisterio afirmó que luego del rechazo de las bases, no siente que su liderazgo se vea disminuido, ya que respeta la decisión de los profesores.

“Lo que hice fue dar mi opinión, que lo conveniente frente al estado en que estábamos era producir un repliegue, de ninguna manera renunciar a nuestras demandas y sigo pensando que el repliegue era lo mejor, pero tengo absoluto respeto con la decisión“, expresó.

“Yo no me siento menoscabado porque la mitad de la gente haya pensado distinto, no afecta a nuestro tipo de democracia”, puntualizó.

Frente a la forma en que se han tomado las decisiones al interior de la movilización Aguilar aclaró que “yo quiero construir un tipo de democracia que no es la habitual, eso de que una cúpula que decide por el resto, ese tipo de democracia creemos que está agotada”, expresó y agregó que “hubo descontento con las cúpulas en un momento por eso construimos este sistema con democracia real”.

Según afirmó el líder del gremio la respuesta de las bases se debe a la desconfianza que existe con el Ministerio. “La respuesta del ministerio no era satisfactoria, había cosas que el gobierno no dejaba conformes. Hay mucha desconfianza con la autoridad“, expresó.

Además se refirió a la posible división dentro del Colegio de Profesores la que aseguró es “una pillería” de la ministra Marcela Cubillos.

“La pillería de la ministra es poner esto como que fue una disputa entre dos personajes (él y Jaime Gajardo) y no es así. Esto es lo que pensaba la gente frente a una pregunta específica”, recalcó.

“Cuando se produce un paralelismo dentro del gremio el Gobierno lo amplificó por mil y le dio una sobredimensión que no tenía y eso es juego comunicacional, eso es ser ‘mañositos”, agregó.

Aguilar manifestó lo que se viene para el movimiento, el que en este momento está en una especie de pausa debido a las vacaciones, aunque aclaró que esto no significa que no vayan a haber movilizaciones durante esta semana.

“Tenemos que evaluar en conjunto de lo que esta pasando y ver los posibles cursos de acción. Una posibilidad es retomar la movilización con la misma fuerza a vuelta de vacaciones y la otra es que se vuelva hacer una consulta“, enfatizó.

“Este movimiento no puede terminar como quiere el Gobierno, desgastado y derrotados. Queremos que termine con fuerza y que ese momento sea cohesionado y no porque termine deshilachado, que termine porque sea un acuerdo”, concluyó.

Finalmente el Presidente del Colegio de Profesores se refirió al rechazo al proceso de Admisión Justa donde aseguró que para él es buena noticia.

“Admisión Justa lo que hacía era darle tal ponderación a la nota que finalmente la dejaba como el factor gravitante en decidir quién quedaba o no“, dijo y agregó que en este proyecto “no es que la familia elijan sus colegio, es que los colegios elijan a las familias”.