Desgarrador relato de venezolana que sufrió aborto esperando ingresar a Chile

Dimely Bracho, es la ciudadana venezolana que sufrió un aborto, mientras tramitaba la visa para ingresar a Chile y conversó con al medio peruano Radio Uno desde el hospital Hipólito Unanue, en Tacna donde fue atendida.

De acuerdo a sus declaraciones, en el Consulado le dijeron que “debía esperar su turno” y el pasado 21 de junio “en la frontera con Chacalluta y Chile, me hicieron un examen y luego me informaron que debía tener reposo, no debía estar en las condiciones que ahí me encontraba. Sin embargo, debido a las condiciones, no tenía cómo tener reposo. Estaba luchando por la visa. Me encontraba durmiendo en la frontera, hasta el día 28 que llegó la guardia y nos obligó a salir de la frontera y nos vinimos al Consulado”.

Como se consigna en Emol, la ciudadana indicó que “cuando llega el día de mi cita, que fue cuando me atendieron, que fue el día jueves, la visa se me fue negada. Más sin embargo nos informaron que debía estar allá porque nos iban a dar una planilla para que aquellas personas pudieran plantear su caso”. “Debido a mi necesidad, me dirijo nuevamente al Consulado, lleno la planilla y comienzo a sentirme mal. Me dieron dolores fuertes y mi esposo pedía traerme al hospital, pero yo quería seguir luchando. Cuando comencé a sentirme peor aún, decidí irme al refugio para reposar, pero ya era demasiado tarde. El sangrado era más profundo y el dolor se hacía cada día más fuerte”, reveló.

Dimely Bracho aclaró que su visa fue negada porque su pasaporte fue emitido el 2012 y no en 2013, que es lo que se establece en la normativa chilena y como le manifestaron desde el Consulado. En la instancia, la afectada realizó un llamado a escuchar los casos, “porque cuando ya es demasiado tarde ya no se puede solucionar nada”. “Ha venido gente del Consulado, pero ya perdí a mi bebé. Todavía la lucha sigue y seguirá para ingresar a Chile”, finalizó.