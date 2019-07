Llaman al Gobierno a no permitir que ocurran nuevas muertes en la frontera

Asegurando que es un llamado transversal, que rompe con los esquemas de la izquierda, el centro y la derecha, el senador Evópoli, Felipe Kast, el ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud y la embajadora del Presidente encargado Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, piden a La Moneda mayores flexibilidades para permitir la entrada de los venezolanos que permanecen hace ya tres semanas en la frontera de nuestro país.

“Pedimos al Gobierno de Chile, al Presidente Sebastián Piñera y a todas aquellas instituciones internacionales y dentro de Chile que vean el real problema de la migración venezolana, que parte además en el documento de identificación del país”, enfatiza Gutiérrez, realizando hincapié en que la dictadura de Nicolás Maduro, cosa que recalca el informe de la Alta Comisionada de la ONU en temas de derechos humanos, les impide sacar pasaporte para facilitar la salida del país.

“Que nos pidan antecedentes, claro que sí, los propios venezolanos queremos gente decente, sin antecedentes que vengan a los países a aportar y, en el ejemplo de Chile, que vengan a seguir lo que los venezolanos somos, un pueblo bien recibido que ha conseguido un abrazo abierto del pueblo chileno”, recalca la embajadora del Presidente encargado.

En tanto, el senador Evópoli, Felipe Kast, llama a buscar soluciones humanitarias a un conflicto migratorio forzado. “Pedimos algo muy sencillo: niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, que ha sido la política del Presidente Piñera, a no seguir esperando que ocurran nuevas tragedias como estas. También a hacerle un llamado al Gobierno de Perú, porque estas personas, estos ciudadanos están sufriendo en Perú y, por lo tanto, el esfuerzo en conjunto entre el Gobierno de Chile, para que no sigamos viendo sufrir a estos niños, a estos adultos mayores y a estas mujeres embarazadas, en conjunto con el Gobierno peruano es fundamental, porque claramente es compatible tener una migración ordenada, una migración que evite cualquier tipo de ilegalidad, con una migración humanitaria”.

Por su parte, el ex embajador, Jorge Tarud, argumenta que “esta es una situación humanitaria, esto no es un tema de la izquierda, del centro o de la derecha. ¿Somos o no somos el asilo contra la opresión como orgullosamente siempre decimos? Aquí no se puede seguir con burocracia, tenemos que adoptar medidas urgentes, no queremos una nueva tragedia porque lo que aconteció fue una tragedia”, a lo que agrega que “esto no quiere decir que nuestra migración será sin control, pero hay una situación grave en estos momentos donde se pueden volver a producir situaciones como estas en adultos mayores y niños”.

“Le pido al Gobierno que tome una decisión ya, que esa gente pueda ingresar en las condiciones que ellos estimen convenientes, pero evidentemente también resguardarnos para que no entre nadie con antecedentes penales. Pero es el momento de actuar ya, de no seguir dilatando esta situación”, finalizó Tarud.