Adolescente muere atropellado cuando huía de jauría de perros en La Serena

Un adolescente de 17 años murió atropellado cuando intentaba escapar de una jauría de perros la madrugada de este domingo, luego de compartir con amigos en el sector de Las Compañías, en La Serena.

Familiares de la víctima de 17 años, relataron el lamentable hecho y solicitaron a las autoridades tomar medidas, ya que aseguran nadie se hace responsable de los perros callejeros en el sector.

El joven salió la noche del sábado para compartir con sus amigos como cada fin de semana, sin embargo, a pocas cuadras de llegar a su hogar, perdió la vida en un lamentable accidente.

Eran cerca de las 02:30 de la madrugada y Brayan junto a sus amigos pasaban por calle Gabriel Silva con Luis Cruz Martínez, cuando una jauría de perros callejeros los atacó. Algunos de sus amigos lograron arrancar, pero el joven junto a otro amigo quedaron atrás.

Al intentar escapar de los perros, Brayan cruzó la calle en un lugar no señalizado, siendo alcanzado por un automóvil que transitaba a esa hora por el lugar.

Debido al fuerte impacto, el joven salió eyectado algunos metros, golpeándose fuertemente contra la solera de la calle. Pese a ser asistido de inmediato por el conductor involucrado y trasladado posteriormente de urgencias al Hospital de La Serena, Bryan no resistió a sus graves lesiones y falleció horas después.

Este lunes, cerca de las 14:00 horas, el cuerpo del joven llegó hasta una sede vecinal ubicada en calle Alcalde Bernardo Pena, en Las Compañías.

Fue allí donde familiares y amigos acompañaron a Brayan en su último adiós.

“Brayan era un niño tranquilo y muy sano, no tomaba, no fumaba, era muy responsable y quería mucho a sus tres hermanos. Estamos muy dolidos con lo que pasó, un accidente le quitó la vida a un joven con todo un futuro por delante, por eso le pedimos a la autoridad que tome medidas”, señaló Valentina Ortíz, prima del joven fallecido a nuestro medio asociado, Diario El Día.

El relato de los familiares y testigos selaña que al momento del accidente, Brayan junto a sus acompañantes, fueron atacados por una jauría de perros callejeros.

“Los niños venían de una fiesta y al llegar a esa esquina fueron atacados por un grupo de perros callejeros. Son muy bravos, ya habían tenido problemas con otras personas, han mordido a niños, mujeres embarazadas y son un peligro. No tienen dueño, pero hay una vecina que les da comida, pero no se hace responsable de ellos, entonces queremos que los saquen de ahí, no queremos que pase otra desgracia”, agregó la familiar de la víctima.

Según los propios vecinos, es frecuente que ocurran problemas con estos perros y que incluso sienten temor de transitar por el lugar.

“Siempre ha habido problemas con estos perros. Son un grupo de 5 o 7 perros que son bravos. La gente tiene miedo de pasar por ahí”, agregó un grupo de vecinos del lugar.

Tras la denuncia realizada por familiares y vecinos, Diario El Día se contactó con el municipio de La Serena, para ver qué medidas se podrán tomar al respecto.

“Hay que averiguar bien lo que pasó y ver alguna solución. Tenemos que hacer las consultas correspondientes para ver qué medidas podemos tomar, visitar el lugar, ver a los perros, si tienen dueño, retirarlos del lugar. Pero para eso debemos tener todos los antecedentes necesarios”, indicó el alcalde Roberto Jacob.

Pese a las campañas de Tenencia Responsable, existe una gran cantidad de perros abandonados en la calle, de los cuales nadie se hace responsable. Ese es el principal problema con el que se enfrentan en el municipio.

“El tema de los perros abandonados en la calle es complejo, ya que existe una costumbre de alimentarlos fuera de los domicilios, pero al momento de algún problema nadie se hace responsable de ellos”, indicó Irma Petit, encargada del Centro de Tenencia.

En relación a las medidas que pueden tomar como municipio, Petit explicó que por ley éstas son provisorias y no definitivas.

“La Ley nos permite en estos casos, ir a ver a los perros, trasladarlos al centro de tenencia, evaluarlos médicamente y en un plazo de 10 días, devolverlos a su lugar, si es que no presentan problemas de salud. El centro no funciona como refugio de animales, sólo le brindamos atención médica necesaria y hacemos las gestiones para que sean dados en adopción, por eso estamos de manos atadas ante estos casos, cuando nadie se responsabiliza de los animales callejeros”, agregó Petit.