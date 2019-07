Ministro Moreno condiciona retorno del agua en Osorno: Que sea "perfectamente potable"

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, condicionó el anuncio de Essal que indicó que la tarde de este martes comenzará la producción de agua en Osorno.

El secretario de Estado aseguró que mientras no se tenga certeza de que el agua sea potable, no se pondrá en las redes de distribución.

Las declaraciones fueron realizadas tras un nuevo Comité de Operaciones de Emergencia (COE), donde participaron autoridades de la zona.

De acuerdo a lo informado por el gerente de operaciones de Essal, Andrés Duarte, la planta potabilizadora de Caipulli iniciará las labores, por lo que afirmó que el suministro podría restablecerse hacia el final del día.

Por esta razón es que el ministro indicó que el agua sólo va restablecerse cuando se compruebe su potabilidad. No obstante, ya que la calidad del suministro será analizada por el Instituto de Salud Pública, y los resultados oficiales éstos demorarán al menos 5 días para ser entregados, se trabajará con los datos del laboratorio de Essal y funcionarios de la entidad sanitaria.

“Si el agua va a llegar es porque es perfectamente potable, porque de otra forma no se va a inyectar agua a la red”, señaló.

Además, sostuvo que el sistema de cañerías de la ciudad no se habría visto afectado por la contaminación, agregando que los estanques fueron limpiados, y se reemplazaron los filtros, por lo que no debería existir la presencia de hidrocarburo una vez que restablezca.

“La red de agua potable no está afectada por esa contaminación, las cañerías de la planta que potencialmente tuvieron contaminación por hidrocarburo han sido modificadas, han sido reemplazadas por otras nuevas”, explicó.

En tanto, al término del COE, evitó referirse a las sanciones que podría recibir Essal derivando la responsabilidad a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

“Nuestro foco está en producir el agua y en lo que requiera las sanciones, le hemos solicitado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es quien regula a las sanitarias, que ojalá pueda hacer una investigación que sea breve y que las sanciones sean las que corresponden a la situación tan grave”, declaró Moreno.

Además, entregó recomendaciones para los habitantes de Osorno en caso de que, al momento de que el suministro sea restablecido, se presenten turbiedades en el recurso.

“Si el agua va a llegar es porque es perfectamente potable y está en perfectas condiciones porque de otra forma no se va a inyectar agua a la red, en segundo lugar, es un sistema que no ha sido usado por algunas horas, en algunos casos por algunos días, puede tener algo de turbiedad y el sistema es dejarla correr y una vez que está cristalina, ya no tiene ninguna dificultad”, explicó.

Asimismo, informó que los estanques y las alternativas de abastecimiento de agua se mantendrán en los diferentes sectores de Osorno hasta que se normalice totalmente la situación.