Osorno sigue sin agua porque Essal vuelve a incumplir su plazo de reposición

La empresa Essal había asegurado que el agua volvería a Osorno a las 06:00 horas de este jueves, luego de reportar problemas de suministro durante la jornada anterior, pero usuarios en twitter reportan que el suministro aún no regresa a los hogares de la ciudad de la región de Los Lagos.

Son las 8 de la mañana y aun no tenemos agua @Essal_Ayuda ????? Anoche sr @sebastianpinera dijo q estaria preocupado de esto ??? Realmente no tienen respeto por los osorninos !!! #OsornoSinAguaOTRAVEZ #OsornoSinAguaPotable @MuchoGustoMEGA @TVN @tv_monica @DMatamala

No tengo una puta gota de agua por la mierda!!!! Se supone que a las 6 am estaría disponible!! @Essal_Ayuda Ayer tampoco tuve ventana, estamos desde las 10 am sin agua!!! #Osornobyl #OsornoSinAguaPotable #OsornoSinAguaOtraVez

