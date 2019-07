Senador Carlos Montes se lanza contra ministra Cubillos: "Si el Sistema de Admisión Escolar falla será exclusiva responsabilidad de la ministra"

El senador del Partido Socialista Carlos Montes se refirió durante esta jornada al Sistema de Admisión Escolar (SAE), y explicó que si el sistema falla será responsabilidad netamente de la titular de Educación, Marcela Cubillos.

Por medio de su cuenta de Twitter, el senador expresó lo siguiente: “Si el Sistema de Admisión Escolar falla en la Región Metropolitana será exclusiva responsabilidad de la ministra de Educación, Marcela Cubillos”, generando divididos comentarios en la red.

No obstante, la ministra Cubillos decidió responder este tuit de la siguiente manera:

“No senador, la gestión no será el problema. Es el DISEÑO el que provoca injusticias. Ejemplo: cuando una alumna de Octavo, de La Florida, 6,8 de promedio, no quede en el liceo al que postula, la explicación tendrán que darla quienes diseñaron el sistema y se niegan a corregirlo”.

— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) July 21, 2019