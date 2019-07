Colegio de Profesores realizará nueva consulta nacional este lunes

Con el fin de determinar la continuidad del paro docente, que se ha extendido por siete semanas, el Colegio de Profesores realizará este lunes una nueva consulta nacional.

“La Asamblea Nacional, considerando lo insatisfactorio de la respuesta del Mineduc y analizando el estado cualitativo y cuantitativo de la movilización docente, acordó realizar una Consulta Nacional, con el propósito de definir la continuidad o no de la paralización”, dice el texto redactado por el Magisterio.

A diferencia de las consultas pasadas, no se preguntará por la última oferta del Gobierno. Los votantes deberán decidir entre dos opciones: “Deponer el Paro y mandatar al Directorio Nacional, a elaborar un Plan de Acción y Movilización, que permita logros satisfactorios a nuestro Petitorio” o “Seguir en Paro y de no estarlo, me comprometo a sumarme a él. Esto implica no asistir a mi lugar de trabajo y participar en todas las actividades del Paro Indefinido”.

Sobre esto y las conversaciones con el Gobierno, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, sostuvo el pasado jueves que “independiente que el día lunes el paro se repliegue o continúe, nosotros vamos a estar disponibles a conversar en todo momento. Es el Gobierno el que ha sido el más reacio a eso”, aseguró.

Cabe recordar que en la última consulta nacional, la opción por continuar el paro ganó por apenas 255 votos, con el 50,36% de la votación.

