Roban auto con pistola en mano mientras el dueño grababa todo en Maipú

⚠️⚠️ Momento exacto de robo mientras se mostraba un trabajo de Detailing, no conocemos al amigo del Peugeot 308 pero difundir ayudará, robado en Av. El Rosal, Maipú⚠️⚠️ ➡️ Patente: HWTG78⬅️ #instachile