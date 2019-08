Rodrigo Hinzpeter y paquete sospechoso: "Me avisaron cuando llegué al edificio"

El exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se refirió al envío de un paquete sospechoso que llegó hasta su oficina en el edifico de Quiñeco S.A., donde el abogado se desempeña como el gerente de Asuntos Legales del consorcio.

Debido a la presencia del artefacto, el GOPE de Carabineros evacuó el piso 14 del edificio ubicado en avenida Enrique Foster 20, Las Condes, ante lo que Hinzpeter señaló que “no tengo ninguna información, el GOPE está haciendo su trabajo”.

“Me avisaron que había, al igual que ocurrió en el caso de la Comisaría de Huechuraba, eventualmente un paquete que podría tener un artefacto explosivo. Es todo lo que sé”, añadió el exsecretario de Estado.

Respecto a la eventual relación que habría con el ataque a la 54° Comisaría de Huechuraba, Hinzpeter sostuvo que “yo no tengo capacidad de certificar eso, hay que preguntárselo al GOPE. Lo que sí, por el trabajo que están realizando, están llevándose un paquete que parece reunir las características que habría tenido el que explotó en la comisaría de Huechuraba”.

“Eso los llevó a tomar las medidas de precaución necesarias para retirar el paquete del edificio. No tengo información de cómo llegó el paquete. A mí me avisaron cuando llegué al edificio”, explicó el también exministro de Defensa, quien no se encontraba en su oficina cuando el artefacto llegó a su oficina.

Por último, Hinzpeter dijo que “no me han tomado ninguna declaración, me han contado un poco en qué va el procedimiento y yo les pregunté cuánto estimaban que tardaba, porque hay bastantes personas que trabajan en el edificio, por las cuales uno también se preocupa”.

NM/Aton Chile