Hernán Rivera Letelier fue diagnosticado con Parkinson hace 7 años: "No lo conté para no causar pena"

El escritor Hernán Rivera Letelier (69) reveló sufrir la enfermedad de Parkinson hace siete años y que está en un tratamiento para controlarla.

“Hace siete años me diagnosticaron Parkinson. Estoy con pastillas, con un tratamiento. Es complicado porque es una enfermedad irreversible y degenerativa“, dijo en una entrevista con Culto de La Tercera.

“Es una enfermedad que cada cinco años te va aumentando el problema de los movimientos. En un principio no lo conté para no causar pena ni lástima, pero ya se me nota demasiado”, explicó el escritor.

Además, detalló que ha visitado doctores en Cuba para tratar de aminorar la enfermedad. “Hay una operación que cuesta como $ 30 millones y que te permite disminuir los temblores en un 40%”, contó.

En la actualidad, Hernán Rivera Letelier aseguró que está preocupado de tomarse con humor su enfermedad y no caer en depresión

El escritor estará en Santiago la próxima semana para presentar su nuevo libro, “El autodidacta”. La obra recrea su juventud en las salitreras del norte.