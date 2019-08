"Me han tratado como un trapo": La pena del escultor del Museo de Cera de Las Condes

Tras la crítica de Marcelo Ríos a su escultura en el Museo de Cera recién inaugurado en Las condes, el escultor Rómulo Aramburú afrimó sentirse “muy mal” y considera que lo han “tratado como un trapo”.

A través de su Instagram, el número 1 señaló: “A quién mierda se le ocurre hacer esa hueas de estatua son todas iguales, típico de Chile apurado y mal hecho”, criticando no sólo su figura y todas las otras que se exhiben en el museo de cera de Las Condes.

“Me sentí horrible, muy mal, le encuentro toda la razón. Pero él debió haber investigado lo que estaba pasando. Critica lo que ve, pero el ‘Chino’ Ríos que yo hice es otro”, explicó a Emol el artista.

Aramburú dice que tanto la obra del otrora tenista como otras “no son las originales como las dejé yo. Parece que las rasparon y retocaron. No quiero que la gente crea que yo digo que mi trabajo es perfecto, sé que tengo errores”.

Sobre la escultura de Ríos siguió con que “yo quería conocerlo personalmente, pero nunca quiso que le tomara las medidas. Según la gestora él dio el permiso. Me basé en fotografías solamente y adaptamos las medidas en eso. Pero ahora resulta que tiene otra luz, está cambiado, otra ropa, cuello chueco, le estoy encontrando tantos detalles, acá hay una mala intención”.

El artista también dice sentirse dolido por el trato que ha recibido de Andrea Said, la gestora del museo. “Me han tratado como un trapo. Investiguen quién retocó mi trabajo, se darán cuenta que no era la persona idónea, fue una tremenda falta de respeto, me pasaron a llevar en lo más profundo de mi ser”, señaló.

“Yo le enseñé a él, era mi ayudante. No he hablado con él, me hizo una jugada fea y lo eliminé del teléfono. Ahora lo quieren poner como otro escultor, no ha hecho nada. Se puso a ayudarme cuando quedaban tres meses”, aseveró refiriéndose a Luis López, quien fue el encargado de “retocar” los trabajos.