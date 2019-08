Ministro de Defensa defiende colaboración de las FF.AA. contra el narcotráfico

Este domingo el ministro de Defensa, Alberto Espina, defendió el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico en la frontera, señalando que éstas están “preparadas para actuar con prudencia” en caso de enfrentar alguna situación de riesgo.

En entrevista con el programa “Mesa Central”, Espina recordó que “tenemos que darnos cuenta que tenemos una frontera extraordinariamente extensa en el norte de Chile en más de 700 kilómetros y con dos países hermanos, pero lamentablemente que producen droga, cocaína, pasta base, marihuana, que ingresa en gran cantidad a Chile”.

Ante esta realidad el ministro de Defensa indicó que hay dos formas de enfrentar el problema: “quedarse en el diagnóstico o hacer como hizo el Presidente Piñera que fue tomar el toro por las astas y decir cómo logramos nosotros la colaboración de las Fuerzas Armadas de Chile con las policías para hacer más eficaces en detectar por dónde está entrando la droga”.

Sin embargo recalcó que “las Fuerzas Armadas van a seguir cumpliendo su papel de resguardar la soberanía e integridad territorial”.

Terrorismo

En otra arista, cuestionó que el Congreso no haya tramitado la ley antiterrorista; justo en medio del resurgimiento de la disputa producto del bombazo registrado en una comisaría de Huechuraba y que, además, contempló la entrega de otro objeto explosivo con destino a Rodrigo Hinzpeter.

“Me parece inexplicable que hayan transcurrido dos años y el Congreso no haya despachado la ley antiterrorista”, apuntó el ministro en primera instancia.

Y agregó que “uno puede tener diferencias en lo que se define como conducta terrorista, pero en lo que nunca se debe tener diferencias es en los elementos, herramientas para investigar los delitos”

“Cómo explicamos que en Chile no hay agentes encubiertos, decretados por un juez de garantía; no hay informantes; no hay entregas vigiladas; que son elementos esenciales para infiltrar a una organización terrorista y buscar a los autores de los delitos”. En ese sentido enfatizó que “estamos batallando a ciegas y eso no tiene ninguna justificación”.