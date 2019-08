Rodrigo Hinzpeter tras ser blanco de una bomba: "Pudo haber sido el día de mi muerte"

“El 25 de julio del 2019 pudo haber sido el día de mi muerte. Afortunadamente, no lo fue”. Así es como el exministro el Interior, Rodrigo Hinzpeter, describe el día en que le llegó un artefacto explosivo hacia su oficina en Quiñenco.

En entrevista con La Tercera, Hinzpeter dice que “aquí la persona apretó el gatillo y estuvo dispuesta a matarme, con una bomba que, según la información de prensa, no solo me hubiera matado a mí, sino que también a los que trabajan conmigo”.

Sobre por qué no abrió el paquete, el expolítico sostuvo que “en algún minuto pensé abrirlo, pero por alguna circunstancia fortuita y providencial me distraje y se me olvidó que la iba a abrir” y que “ a quí la sensación es que alguien apretó el gatillo y erró el tiro por circunstancias providenciales. No tengo una buena razón para entender por qué no abrí el paquete”.

Sobre cómo se entero del hecho, Hinzpeter recordó que “cuando estaba almorzando, me avisaron desde La Moneda que se había producido la explosión de Huechuraba y que también habían logrado identificar en Correos que el mismo remitente, que era un nombre falso, había mandado también un paquete a nombre mío. Cuando volví al edificio, ya estaba evacuado y con el Gope adentro“.