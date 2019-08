Chofer de bus volcado en San Francisco de Mostazal queda con arresto domiciliario total

Este miércoles en el Juzgado de Garantía de Graneros se llevó a cabo la formalización del chofer del bus que la madrugada del lunes se volcó en San Francisco de Mostazal, dejando un total 6 víctimas fatales y más de 40 heridos.

Edison Luis Aedo Recabal (50) fue imputado esta jornada por cuasidelito de homicidio, cuasidelito de lesiones graves, menos graves y leves y adulteración de patente.

Además, el tribunal determinó que quedara con las medidas cautelares de arraigo nacional, arresto domiciliario total y prohibición de comunicarse con la empresa Línea Azul, dueña del bus accidentado, por los 200 días establecidos para investigar el caso.

Tras la audiencia, el chofer ofreció sus disculpas a los familiares de las seis víctimas fatales, asegurando que hizo todo lo posible para que no se produjera el accidente.

Además, afirmó que no manejaba a exceso de velocidad y que no sabía que los documentos del vehículo estaban adulterados, y que las patentes no correspondían a la máquina.

Sobre este último punto, desde la Fiscalía confirmaron la adulteración de los papeles y que las placas del bus correspondían a otro vehículo de la empresa que había sido dado de baja.

Por lo mismo, el Ministerio Público explicó que no se descarta la formalización de cargos a los representantes de la compañía Línea Azul por estas irregularidades, de acuerdo a los antecedentes que arroje la investigación.

Agencia Uno