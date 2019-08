Gerente de La Piccola Italia niega que reciclen comida: "Eso es totalmente falso"

El gerente general de La Piccola Italia, Sebastián Vanella, aseguró que tomaron drásticas medidas con los trabajadores que protagonizaron episodios de maltrato laboral contra trabajadores de del restaurante.

“Como no son políticas de la empresa, todas las personas que estén involucradas en algún video que veamos van a estar desvinculados. Están todos desvinculados”, dijo Vanella al matinal de Chilevisión, “Contigo en La Mañana”.

Con respecto a la denuncia contra el jefe de cocina de la sucursal de Paine, Tyson, explicó que “hay cosas de las que no estábamos enterados nosotros, porque no es política de nuestra empresa el maltrato no ni el acosos de las personas”.

Además, Vanella habló con el matinal de TVN, “Muy Buenos Días, en donde aseguró que “es un caso aislado. Son un par de videos, no son 100. Si hay más, vamos a acogerlos. Todo lo que es recursos humanos lo estamos resstructurando para que no pase más”.

“De repente son cosas que pasan entre los trabajadores, ¿cómo nos podemos enterar? Es difícil, son más de 1.500 trabajadores“, agregó.

En la ocasión, el gerente del establecimiento negó las acusaciones sobre el reciclaje de comida: “Eso es totalmente falso. Eso puede tener toda la ciudadanía la tranquilidad. La Piccola Italia se preocupa de su producto y su calidad”.