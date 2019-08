"Cuando querai no más": Revelan nuevo video impropio del gobernador de Copiapó

El gobernador de Copiapó, Manuel Corrales, está nuevamente en la polémica. Ya había pedido perdón por aparecer en un video en donde salía diciendo “¿Y a ti, cómo te gustan, tetonas o rajonas?”, justificando que fue sacado de contexto. Y ahora, salió una continuación del mismo registro que va en la misma línea.

Esta vez, la autoridad, mientras estaban preparando una filmación para una entrevista a un medio regional, dijo: “Hoy día a la seremi le decía, ‘¿viste la foto que te mandé?’. Y le dije ‘me estai mirando el paquete’, y me dijo ‘te estaba mirando los zapatos’. ‘Los zapatos… Me estabai mirando el paquete’ y me dijo ‘sí, algo más estaba mirando’. ‘Ah, viste, viste… Cuando querai no más’, le dije”.

Por el anterior video, el diputado Juan Santana (PS) exigió explicaciones a Corrales y calificó el hecho como “inaceptable lo del gobernador. No hay otro calificativo. Denostaciones contra la mujer, en video que circula, y en pleno ejercicio de su cargo como gobernador. ¿Qué opinará de esto Cecilia Pérez e Isabel Plá?”.