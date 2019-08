“No puedo salir a la calle”: Tyson pide disculpas por maltrato laboral

Sin poder salir a la calle dice estar el Tyson, quien está mañana en entrevista con el matinal “Muy buenos días” pidió perdón a todos quienes se pudieron sentir maltratados por su trato en el restaurante La Piccola Italia.

“Yo soy el que me ofusqué y yo fui el que hizo el problema”, explicando que él no es de maltratar a las personas, pues asegura siempre está tratando de ayudar al resto.

“Yo no puedo salir a la calle, qué más quieren, me funaron en redes sociales, me echaron. Yo no soy así, trato de ayudar, si veo a alguien en problemas lo ayudo”, relató mientras estaba al borde de las lágrimas.

Por lo mismo, aseguró sentirse muy mal “quiero pedir disculpas a quien se sintió maltratado, desde el más chico al más grande”.

“Si pudiera echar el tiempo atrás les pido disculpas y hablaría con ellos frente a frente para decirles que mi intención no fue hacerlos sentir más, estoy totalmente arrepentido, mi amor por la camiseta de la empresa… la embarré y no asimilé lo que estaba haciendo”, dijo tomado de la mano de su esposa que lo acompañó en la entrevista a TVN.

Tyson aseguró estar “arrepentido total”, afirmando “yo soy así, me crié así con el garabato”, dijo, explicando que su apodo de Tyson se lo debe al parecido que tiene con el boxeador Mike Tyson.

Asegura que es imposible que alguien le pueda tener miedo, “mil disculpas a la empresa, a mis ex compañeros y a los que pudieron sentirse mal. A lo mejor no tuve la educación que tuve que tener”, dijo.

“Me siento terrible de mal, por lo que hice y mis compañeros” relatando que le preocupa que sus compañeros tienen temor de perder el trabajo.

“Ya no tengo trabajo qué más quieren”, preguntó afirmando que está preocupado por el estado de salud de su mamá quien –en sus palabras- se encuentra muy mal por lo sucedido.

“Si a mi mamá le pasa algo… jamás podría perdonarme si mi mamá se muere”, expresó mientras lloraba.

Ante la pregunta ¿Eres un jefe maltratador?

Respondió: “No, noooo, yo ayude a muchos y quiero agradecer el apoyo de mi señora, del jefe, de los compañeros de trabajo que me conocen y saben que no soy una persona agresiva. Es el tono de voz”.

En este sentido, su esposa agregó que “se cometió un error y si estoy aquí quiero que se sienta apoyado y yo jamás lo voy a dejar. Si estuve con él cuando estaba bien menos lo voy a dejar cuando está así”.

Tyson reiteró en más de una oportunidad que pedía perdón a sus jefes y la empresa.

“Pedirle perdón a mis jefes que les pague mal. El arrepentimiento está y pido mil disculpas”, finalizó.