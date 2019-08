Baranda asegura que enfrentó a Renato Poblete tras denuncia de una mujer

El ex director social del Hogar de Cristo y actual presidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda, se refirió a los abusos cometidos por el sacerdote fallecido Renato Poblete, confesando que en su momento lo enfrentó, por una denuncia.

Baranda comentó que conoció a Poblete cuando este llegó al Hogar de Cristo, y que pudo tener un vínculo un poco más estrecho con él, cuando se fue a trabajar a La Pintana en un hogar de niños.

“Lo que yo conocía de la vida de él, era su vida ordinaria, laboral, no me tocaba meterme en su vida familiar”, dijo Baranda, agregando que lo veía una o dos veces a la semana, por trabajo, en entrevista con Meganoticias Plus Prime.

Con respecto a Marcela Aranda, una de las denunciantes de Poblete, manifestó que al ver la entrevista que le realizaron en televisión, se acordó “perfecto de ella”, aunque explicó que nunca tuvieron cercanía.

Baranda también confesó que “dentro del Hogar de Cristo hoy han aparecido personas que sufrieron de su violencia, en la aproximación física, de querer darle un beso”, agregando que “yo tuve una experiencia de una persona que me reportó esto, que lo rechazó, tras lo cual lo enfrenté inmediatamente cuando eso ocurrió. Se puso muy nervioso y me dijo que no, que lo habían malinterpretado. Que él la estimaba mucho, que era una gran profesional”.

El ex director social del Hogar de Cristo continuó contando que “después otra persona me reportó algo similar, por una tercera persona, y donde también lo habían rechazado”. Según Baranda, “se me vinieron varias cosas a la mente, pensé que quizás el celibato podría llevar a comportamientos de ese tipo”.

“No estaba en mi conocimiento todo este comportamiento más de perversión, de violencia brutal que después escuchamos de Marcela. Recordé estos casos cuando Marcela lo contó en enero”, agregó Benito Baranda.

Por último, señaló estar dispuesto a declarar esto ante la Justicia, y que de continuir la investigación en manos del Ministerio Público, “hay que investigarlo a fondo (Renato Poblete) e identificar a las personas del entorno que fueron cómplices”, aseveró Baranda.

Agencia Uno