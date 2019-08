Minsal anunció la entrega gratuita de tratamiento preventivo contra el VIH

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que desde ayer jueves está disponible la entrega gratuita de tratamiento preventivo contra el VIH.

El PrEP se encuentra en 9 hospitales desde el 1 de agosto, y es una de las estrategias de prevención combinada que forma parte del Plan Nacional VIH/SIDA 2018-2019 del Ministerio de Salud (Minsal), y que forma parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA.

Estudios Internacionales han demostrado que usar combinadamente antirretrovirales reduce significativamente el riesgo de infección, siempre y cuando el usuario adhiera al uso. Chile se suma a los países latinoamericanos que han iniciado su entrega, Perú, México y Brasil.

Durante la actividad, el ministro Mañalich manifestó la importancia del uso del condón como método preventivo.

“El uso del medicamento PrEP ha indicado, según la experiencia internacional, que la gente deja de usar preservativo, con un exceso de confianza y deja de usarlos y es por eso que junto a la entrega del tratamiento a las personas se le entregan gratuitamente preservativos porque ustedes saben que este medicamento va a prevenir la infección por VIH, pero no va a prevenir las otras infecciones de transmisión sexual, que en Chile están aumentando muy rápidamente como son: gonorrea y sífilis. Desde luego este medicamento no va a impedir la posibilidad de un embarazo no deseado”, explicó el secretario de Estado.

La estrategia está dirigida a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), personas trans, trabajadores y trabajadoras sexuales y personas con mayor riesgo de exposición al VIH.

